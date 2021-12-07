В Канском районе возведут пожарное депо за 44 млн рублей

Новое пожарное депо появится в пос. Красный Маяк. Ближайшая пожарная часть располагается в 17 километрах от поселения. Строительство новой части позволит спасателям оперативно реагировать на пожары и ДТП.

Модульное здание депо построят в следующем году. Там будут трудиться 18 спасателей. Здание укомплектуют современной пожарной техникой и оборудованием. На эти цели в краевом бюджете предусмотрено 44 млн рублей. Заработает пожарное депо в конце следующего года.

— Строительство нового пожарного депо позволит прикрыть от пожаров и сам посёлок, и семь рядом находящихся поселений, в которых проживают более 5 000 человек, - отметил Сергей Козупица, заместитель председателя правительства Красноярского края.

К 2030 году в регионе создадут ещё 16 новых пожарно-спасательных частей. Сеть подразделений дополнительно охватит 102 населённых пункта. В Кежемском районе создадут также подразделение краевого учреждения «Спасатель».