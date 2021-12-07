В Канском районе возведут пожарное депо за 44 млн рублей

Новое пожарное депо появится в пос. Красный Маяк. Ближайшая пожарная часть располагается в 17 километрах от поселения. Строительство новой части позволит спасателям оперативно реагировать на пожары и ДТП.
Модульное здание депо построят в следующем году. Там будут трудиться 18 спасателей. Здание укомплектуют современной пожарной техникой и оборудованием. На эти цели в краевом бюджете предусмотрено 44 млн рублей. Заработает пожарное депо в конце следующего года.
— Строительство нового пожарного депо позволит прикрыть от пожаров и сам посёлок, и семь рядом находящихся поселений, в которых проживают более 5 000 человек, - отметил Сергей Козупица, заместитель председателя правительства Красноярского края.
К 2030 году в регионе создадут ещё 16 новых пожарно-спасательных частей. Сеть подразделений дополнительно охватит 102 населённых пункта. В Кежемском районе создадут также подразделение краевого учреждения «Спасатель».
Напомним, автопарк краевой Противопожарной охраны пополнился семью машинами. Новинки заменят устаревшие авто в Енисейском, Казачинском, Мотыгинском, Пировском, Шарыповском и Шушенском районах края.
На покупку новых пожарных цистерн выделили больше 56 млн рублей в рамках краевой госпрограммы «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения» . Закупленные машины полностью оборудованы, имеют высокую проходимость, способны перевозить к месту пожара от 5 до 8 кубов воды, что важно для сельской местности.