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Красноярска можно будет улететь в Казахстан и Челябинск

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Красноярск
11:34 7 Декабря 2021
красноярск, авиарейсы
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С 23 декабря из Красноярска можно будет улететь в Казахстан. Рейсы будет выполнять авиакомпания «Уральские авиалинии» самолётами А-320. Цена билет начинается от 15 678 рублей вместе с багажом. 
 
Вылеты выполняются по четвергам. Отлёт в 05:45 местного времени, обратно – в 08:15.
 
Кроме этого, с 14 января Авиакомпания «Red Wings» запускает прямые рейсы в Челябинск. Стоимость билета в обе стороны начинается от 9 630 руб.

 Полёты планируются по понедельникам и пятницам:

  • • Вылет из Красноярска в 08:35, прилёт в Челябинск в 09:45.
  • • Вылет из Челябинска в 02:15, прилёт в Красноярск в 07:20.

Фото: © Максим Блинов / РИА Новости

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