Красноярска можно будет улететь в Казахстан и Челябинск

С 23 декабря из Красноярска можно будет улететь в Казахстан. Рейсы будет выполнять авиакомпания «Уральские авиалинии» самолётами А-320. Цена билет начинается от 15 678 рублей вместе с багажом.

Вылеты выполняются по четвергам. Отлёт в 05:45 местного времени, обратно – в 08:15.

Кроме этого, с 14 января Авиакомпания «Red Wings» запускает прямые рейсы в Челябинск. Стоимость билета в обе стороны начинается от 9 630 руб.

Полёты планируются по понедельникам и пятницам:

• Вылет из Красноярска в 08:35, прилёт в Челябинск в 09:45.

• Вылет из Челябинска в 02:15, прилёт в Красноярск в 07:20.

Фото: © Максим Блинов / РИА Новости