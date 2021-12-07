На автодороге Ачинск–Бирилюссы опрокинулся снегоуборщик

6 декабря на трассе Ачинск–Бирилюссы 56-летний водитель на КАМАЗе ехал со стороны Ачинска в сторону с. Большой Улуй. Мужчина не справился с управлением и наехал на дорожное ограждение. В итоге транспортное средство опрокинулось. Об этом сообщили на сайте МО МВД России “Ачинский”.

Водителя снегоуборочной техники госпитализировали. У него взят забор крови для установления состояния опьянения.

Вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении по ст. 12.33 КоАП РФ (повреждение дорожных сооружений).

Сотрудники Госавтоинспекции подготовили предписание обслуживающей автодорогу организации об устранении повреждения ограждения в течение 5 суток.

Фото: 24.мвд.рф