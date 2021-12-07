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В Железнодорожном районе Красноярска испорченные газоны восстановят за счёт нарушителей

Главная Общество
Красноярск
11:01 7 Декабря 2021
красноярск, парковка, администрация, суд
Фотография © admkrsk.ru
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Любители парковаться на газонах Железнодорожного района восстановят нарушенное благоустройство за свой счёт.

На днях районный суд удовлетворил иск от администрации к 22-м ответчикам, которые парковались на газоне в районе ул. Заводская, 18а. С них взыщут 132 тысяч рублей на восстановление зелёного участка.

«Я считаю, что это правильно. Всего в 2021 году в Железнодорожном районе было составлено 389 протоколов по статье 5.1 «Нарушение правил благоустройства». Взыскано штрафов на сумму почти 650 тысяч рублей», – отметил руководитель администрации Железнодорожного района Юрий Савчук.

Напомним, что штрафы за парковку на газоне составляют:

  • от 2 до 4 тысяч рублей для физических лиц. За повторное нарушение штраф увеличивается до 4-5 тысяч.
  • от 15 до 30 тысяч рублей для индивидуальных предпринимателей и должностных лиц за первое, и от 20 до 50 тысяч рублей за повторное.
  • от 80 до 100 тысяч рублей для юридических лиц. За последующие нарушения придётся заплатить от 100 до 300 тысяч рублей.
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