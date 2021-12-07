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В Курагинском районе начала работать первая общественная экологическая инспекция

Главная Общество
Красноярск
11:01 7 Декабря 2021
общество, в красноярском крае, экология, природа, охрана
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В состав первой общественной инспекции по выявлению фактов нарушения природоохранного законодательства вошли пять экодобровольцев, прошедших обучение в школе экологических инспекторов при Минэкологии края, рассказали в правительстве края.

На обучении экодобровольцы узнали основы законодательства в области охраны атмосферного воздуха, водных и земельных отношений, порядок фиксации экологических нарушений. По итогам слушатели получили удостоверение и оказывали помощь инспекторам экологического надзора министерства в выявлении нарушителей.

Присоединиться к движению общественных экологических инспекторов может любой желающий, достигший 18 лет. Кстати, на сегодняшний день в регионе более 150 общественных экологических инспекторов.

В Курагинском районе общественные инспекторы сообщают в министерство о незаконных свалках, недропользовании, следят за порядком на озере Тиберкуль. Благодаря их содействию выявлены нарушения в работе золотодобывающей компании «Енисей Золото».

— За шесть месяцев мы получили 13 материалов о выявленных нарушениях в районе. Это неоценимая помощь для нас. Раньше наши помощники работали по одному, а теперь решили объединить усилия, что позволит более оперативно выявлять нарушителей и передавать информацию для привлечения виновников к ответственности, - рассказала Юлия Гуменюк, заместитель министра экологии и рационального природопользования Красноярского края.

Фото: экоинспекция.рф 

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