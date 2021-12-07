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Красноярский хирург Альберт Лейман удалил пациентке третью молочную железу

Главная Общество
Красноярск
10:39 7 Декабря 2021
красноярск, врач
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Красноярский хирург Альберт Лейман поделился в Инстаграм случаем из своей практики. У одной из пациенток выросло новообразование на левой груди – третья молочная железа. Как отметил врач, это частое явление в маммологии и причиняет женщинам большой психологический дискомфорт.

«Дефект может быть как болезненным, так и безболезненным. Он вызывает нарушение симметрии груди, при пальпации это небольшое подвижное уплотнение размером в несколько сантиметров», – говорится в сообщении.

Лейман удалил лишние ткани, из которых состоит новообразование.

«Шов маленький, скоро станет совсем незаметным, пациентка чувствует себя прекрасно».

Фото: © instagram.com/albertleyman/

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