Красноярский хирург Альберт Лейман удалил пациентке третью молочную железу

Красноярский хирург Альберт Лейман поделился в Инстаграм случаем из своей практики. У одной из пациенток выросло новообразование на левой груди – третья молочная железа. Как отметил врач, это частое явление в маммологии и причиняет женщинам большой психологический дискомфорт.

«Дефект может быть как болезненным, так и безболезненным. Он вызывает нарушение симметрии груди, при пальпации это небольшое подвижное уплотнение размером в несколько сантиметров», – говорится в сообщении.

Лейман удалил лишние ткани, из которых состоит новообразование.

«Шов маленький, скоро станет совсем незаметным, пациентка чувствует себя прекрасно».