РУСАЛ запускает десятый благотворительный Новогодний марафон

РУСАЛ объявляет о старте юбилейного, десятого благотворительного новогоднего марафона «Верим в чудо, творим чудо». Акция пройдёт с 6 по 24 декабря 2021 года и объединит корпоративных волонтёров РУСАЛа из 15 территорий присутствия компании.

Новогодний марафон проводится с целью поддержки нуждающихся в помощи некоммерческих организаций и социальных учреждений, а также развития культуры добровольчества среди сотрудников компании.

Участие в акции примут корпоративные волонтёры РУСАЛа, в каждом городе они объединятся в команды до пяти человек. Командам предстоит пройти несколько этапов марафона: организовать в подшефных учреждениях праздничные события на свежем воздухе, провести генеральную уборку или сделать ремонт, создать новогоднюю атмосферу – украсить ёлку, залить горку, соорудить снежный городок. Участников также ждут командообразующие и мотивационные задания, которые нужно будет выполнить в специально разработанном мобильном приложении.

По итогам марафона в каждой территории будет определена одна команда-победитель, которая получит главный приз. При финансовой поддержке компании волонтёры смогут установить в подшефном учреждении оборудование для занятий спортом, игровой комплекс, инклюзивную детскую площадку и другие малые архитектурные формы для отдыха и досуга подопечных.

Кроме того, каждый из волонтеров сможет поучаствовать в индивидуальном зачете и получить специальный приз.

«Десятый новогодний марафон РУСАЛа пройдёт в духе времени и совместит в себе разные форматы благотворительных событий. Участники будут творить добрые дела в социальных учреждениях, не контактируя напрямую с их подопечными, и выполнять задания в личном гаджете. А итогом этого предновогоднего соревнования станут 15 новых площадок, которые появятся в подшефных учреждениях благодаря неравнодушию наших волонтёров и финансовой поддержке компании», – сказал директор департамента обеспечения устойчивого развития бизнеса РУСАЛа Рустам Закиев.

Новогодний марафон проходит с 2011 года в рамках программы по развитию корпоративного и общегородского волонтерства «Помогать просто» компании РУСАЛ. За 9 лет участниками проекта стали более 21 500 волонтеров, которые своими силами провели 5600 благотворительных мероприятий. Общая сумма благотворительной помощи по итогам марафона составила 16,5 млн рублей. Организатор проекта – Центр социальных программ РУСАЛа. Он был создан в 2004 году основателем компании Олегом Дерипаска для отбора, поддержки и тиражирования наиболее эффективных социальных инициатив.

В 2021 году акция охватывает следующие города и поселки: Ачинск, Красноярск, Таёжный (Красноярский край), Бокситогорск (Ленинрагдская область), Братск, Тайшет, Шелехов (Иркутская область), Волгоград (Волгоградская область), Каменск-Уральский, Краснотурьинск, Михайловск, Североуральск (Свердловская область), Кандалакша (Мурманская область), Новокузнецк (Кемеровская область), Саяногорск (Республика Хакасия).