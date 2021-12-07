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За месяц за нарушение масочного режима в Ленинском районе составлено 150 протоколов

Главная Общество
Красноярск
10:03 7 Декабря 2021
общество, красноярск, рейды, заболевание
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В ходе рейдов за ноябрь после проверки соблюдения масочного режима в общественных местах сотрудниками администрации и полиции составлено 150 протоколов, сообщается на сайте администрации города Красноярск. Всего было проведено 60 рейдов. Самое частое нарушение - неправильно надетая маска или её отсутствие.

Проверки по соблюдению противовирусных мер будут продолжаться до снятия всех ограничений.

Для нарушителей предусмотрены штрафы: для граждан — до 30 тыс руб., для юридических лиц — до 300 тыс руб.

В регионе до улучшения эпидемиологической обстановки продлена система QR-кодов. Проверка прошла в спортивном комплексе «Теннис-холл», где действует пропускная система, через которую можно пройти только по клубной карте с действующим QR-кодом.

— Клубная карта заводится на каждого клиента на основании анкеты. В неё вносятся паспортные данные и наличие QR-кода с отметкой о сроке действия. Человек при входе предъявляет только клубную карту, при этом администратор в программе считывает её и видит всю нужную информацию и срок действия QR-кода, - рассказали в дирекции спорткомплекса.

Во время проверок выявили и ряд нарушений. В кафе быстрого питания «Chiken dener» у персонала был разряжен мобильный телефон, там не смогли оперативно проверить QR-код. В парикмахерской на ул. Юности сотрудники вовсе не требуют QR-код. Предпринимателям обозначены сроки для оперативного устранения нарушений.

Напомним, граждан, предъявивших чужие QR-коды, будут привлекать к ответственности по ст. 20.6.1 КоАП РФ («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения»). Для нарушителей предусмотрены такие же штрафы, как при несоблюдении масочного режима. 

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