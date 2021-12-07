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Житель Красноярска украл из магазина 7 килограммов мяса и попал в колонию на 3 года

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Красноярск
09:51 7 Декабря 2021
красноярск, суд, грабеж
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Железнодорожный суд Красноярска рассмотрел дело 36-летнего жителя города, обвиняемого в краже 7 кг мяса из магазина. Процесс хищения заметила продавщица, но мужчина твёрдо решил унести мясо с собой и направился к выходу. Женщина пыталась ему помешать, но воришка вырвался из рук работницы и сбежал.

Полицейские быстро поймали преступника. На допросе он рассказал, что часть мяса продал, а остальное – съел. 

Рассмотрев материалы уголовного дела, суд назначил мужчине наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Фото: © РИА Новости / Игорь Зарембо

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