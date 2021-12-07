На территории бывшего завода «Квант» появилось арт-пространство

Губернатор Красноярского края Александр Усс посетил арт-пространство на бывшем заводе «Квант», оно работает на достижение целей нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». По поручению губернатора там создаётся новый креативный кластер.

Во время окружного форума «Российская креативная неделя – Сибирь» было подписано соглашение между центром «Мой бизнес», дизайн-агентством «АртСтиль», ООО «ИТЕО», ООО «Ньютон-парк», ИП Белоус И.В.

Креативный кластер объединяет предпринимателей, которые работают в сфере цифровых технологий, архитектуры и урбанистики, искусства, культуры, дизайна, медиа и коммуникации, сообщается на сайте правительства Красноярского края. С учётом специализации и потребностей входящих в кластер, будет формироваться программа развития и механизмы поддержки.

— У креативного пространства есть отличные перспективы для развития. «Квадрат» несколько лет объединяет вокруг себя представителей творческой сферы, предоставляя возможности для кооперации и реализации проектов в области архитектуры, искусства, печатных медиа, различных мастерских, работающих в области прикладных художественных направлений. Творческие индустрии открывают большие возможности. Мы будем развивать инфраструктуру в этой сфере, - сказал Александр Усс.

Фото: ©Александр Черных