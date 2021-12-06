Один инсульт и два упавших: итоги работы спасателей на Столбах 5 декабря

5 декабря спасатели из КГКУ «Спасатель» эвакуировали со «Столбов» трёх людей, рассказали в агентстве ГО и ЧС Красноярского края.

У одного из мужчин случился инсульт во время прогулки по парку. Его доставили до улицы Свердловской и передали в руки медиков. Ещё двое сорвались со скал: 58-летний мужчина упал в районе скалы «Дед», а 65-летний мужчина – в районе «Манской стены». Спасатели быстро среагировали и передали их скорой помощи.

КГКУ «Спасатель» просит посетителей соблюдать правила безопасности и не сходить с троп, а также не лазить без снаряжения на скалы.

Фото: © РИА Новости / Николай Хижняк