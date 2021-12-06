En+ Group выступил генеральным партнёром Всероссийского фестиваля NAUKA 0+

Главная цель фестиваля – поддержка интереса населения к науке, что сходится с одной из ключевых задач социальной деятельности компании, заложенными её основателем Олегом Дерипаска.

— Компания En+ Group с 2016 года сотрудничает с Всероссийским фестивалем NAUKA 0+ и является генеральным партнером его ключевых мероприятий. Этот фестиваль - важная часть наших социальных инициатив, направленных на работу с школьниками и студентами. Мы заинтересованы в укреплении партнёрских отношений с ведущими высшими учебными заведениями в регионах присутствия. Этому также способствуют и другие инициативы компании, направленные на профориентационную работу в школах и целевую подготовку студентов. Например, в этом году была запущена стипендиальная программа, благодаря которой мы поддерживаем одаренных студентов, заинтересованных в дальнейшем профессиональном развитии, – рассказал руководитель энергетического бизнеса En+ Group Михаил Хардиков.

3 и 4 декабря на базе Сибирского федерального университета состоялся Всероссийский фестиваль науки NAUKA 0+, где подвели итоги в области популяризации науки в России, а также одного из ключевых мероприятий, входящих в план проведения Года науки и технологий.

Во время фестиваля состоялись лекции известных учёных, дискуссии о будущем человечества, творческие мастерские от университетов и научных организаций Красноярского края, эксперимент–шоу с участием рук–роботов, программа профориентации и многое другое.

В «Нобелевском лектории» и «Золотом лектории» можно было услышать лекции Нобелевских лауреатов и ведущих учёных Российской Академии наук.

Проект «Почитай науку» напомнил о важном и задаче задавать качественные вопросы, читать такие книги, чтобы хватало смелости раскрывать свой потенциал.

Можно было почувствовать себя настоящим учёным. Подключившись с компьютера, можно было принять участие в интерактиве, например, попробовать себя в роли врача–диагноста, самостоятельно сравнить силу гравитации на Луне, Земле и Марсе.

Гипермузей NAUKA 0+ познакомил с последними научными открытиями и достижениями.

В финальный день была организована уникальная инсталляция «Научные сенсации». Интерактивный формат оформления парковой зоны кампуса СФУ — световым, лазерным и проекционным оборудованием.

Фото: krasnoyarsk.festivalnauki.ru/