Красноярск ждёт аномальная погода: температура выше нормы на 20 градусов

Вторник в Красноярске будет аномально теплым днём – выше нормы на 16-20 градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В центре и на юге Красноярского края ещё в воскресенье аномалия плюс 10-12 градусов, а во вторник температура поднимется ещё выше нормы на 16-20 градусов. Шутка ли, но температуры будут даже положительными», – рассказал он.

Холода придут в Красноярск в среду, 8 декабря. Синоптики обещают снег и –12°С.

Напомним, что по словам синоптика Дмитрия Ульянова, до 10 декабря дневная температура в крае будет колебаться от 5 до 8 градусов тепла, а порывы ветра могут достигать 18 м/с.

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов