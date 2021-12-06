В Красноярске мать вместо детдома передала ребёнка другой семейной паре и получила за это 4 года тюрьмы

В Красноярске мать троих детей приговорили к 4 годам тюрьмы за торговлю детьми (127.1 УК РФ).

В апреле 2020 года 30-летняя жительница города, имеющая ещё двух детей, чтобы не содержать ещё одного, решила передать его семейной паре, которая не хотела брать ребёнка из детдома и проходить законную процедуру усыновления. Денег за это подсудимая не просила.

Для сокрытия преступления было решено, что рожать женщина будет под именем и фамилией второй женщины. В мае красноярка родила и передала ребёнка паре.

Прокуратура предложила всем заговорщикам присудить уголовные сроки, но суд назначил женщине, родившей ребенка, 4 года лишения свободы с отсрочкой отбывания наказания до достижения самым младшим из детей 12-летнего возраста, другим подсудимым – от 3 лет 6 месяцев до 3 лет 8 месяцев условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

Приговор не вступил в законную силу.

Фото: © Илья Наймушин / РИА Новости