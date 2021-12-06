Чтобы поддержать российского шахматиста в Центральном парке Красноярска установили ледяную шахматную пешку

На выходных в парке имени Максима Горького поставили необычную ледяную скульптуру. Это шахматная пешка с хештегом #NepoGambit .

Поставлена она в поддержку главного спортивного события в мире шахмат-2021. Как раз сейчас в Дубае идёт борьба за титул чемпиона мира между россиянином Яном Непомнящим и норвежцем Магнусом Карлсеном. Уже сыграно 8 партий, пока счёт 5:3 в пользу норвежца. Всего шахматисты сыграют 14 партий.

Россиянина уже поддержали многие блогеры и люди из мира спорта. Не остался в стороне и Красноярск. Жители города приходят в парк и фотографируются с пешкой. И вы поддержите российского шахматиста, приезжайте в парк, делайте фотографии и ставьте хэштэг #NepoGambit.

В следующем году уже Красноярск превратится в мировую столицу спорта. В августе краевая столица примет сразу два мировых события события – чемпионат мира по волейболу и первый в истории Кубок азиатских чемпионов по регби-7.

В это время по всему городу пройдёт уличный фестиваль для зрителей и болельщиков с множеством интерактивных площадок.

Билеты на ЧМ-2022 по волейболу можно купить на официальном сайте tickets.volley.ru

Продажи начнутся за два месяца до начала турнира на сайте, и за две недели в кассах спортивных объектов.