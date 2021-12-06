В Центральном парке Красноярска начался первый этап реконструкции на средства РУСАЛа

Работы по демонтажу старых ворот Центрального парка, со стороны ул. К.Маркса, начались 3 декабря. Это первый этап масштабного проекта по реконструкции любимого горожанами и знакового пространства в центре города.

Каркас входного портала-арки будет выполнен на Красноярском металлургическом заводе из алюминия КрАЗа. Самая крупная из арок, высотой 5,5 метров, длиной 18 метров и весом чуть больше пяти тонн уже готова к установке. Профиль для нее изготовили в прессовом цехе №1. Такой же используется при строительстве пешеходных алюминиевых мостов. После сборки на месте конструкцию дополнят панелями из алюминиевого анодированного листа и смонтируют кинетический фасад в виде подвижных прямоугольных алюминиевых карточек. В будущем заводу предстоит изготовить еще две входные группы, но уже меньшего размера для восточного и западного входов парка.

— Участие нашего завода в проектах по преображению столицы края значимо не только с точки зрения демонстрации возможностей металлургического производства и вариантов использования алюминиевой продукции в архитектуре и градостроительстве. Как красноярцам нам также важно видеть, что город, в котором мы живем, становится более комфортным и современным, и знать, что в этом есть и наш вклад, — прокомментировал Олег Буц, генеральный директор ООО «КраМЗ».

Для жителей города строители организовали временный вход. В ближайших планах строителей – продолжить демонтаж центрального входной группы, в том числе пролетов металлических ограждений и вывески. Затем подрядчику предстоит убрать брусчатку, провести земляные работы и подготовить крепкое основание для входной портальной группы.

— Мы не стали откладывать работы до наступления весны, наоборот, решили приступить к ним, как только получили согласование на преображение главного, центрального, и боковых входов, от службы по охране культурного наследия. Все работы можно проводить и в зимних условиях, наши строители предусмотрели и прогрев бетона при заливке, чтобы выполнить требования строительных норм и обеспечить надёжность конструкций. В уже в 2022 году, как и обещали, мы приступим к преображению внутри парка, — говорит директор департамента по связям с общественностью алюминиевого дивизиона РУСАЛа Елена Южакова.

РУСАЛ реализует социальные проекты в Красноярске, направленные на реновацию и благоустройство общественных пространств, расположенных в Исторической части города, инициатором которых в свое время выступил основатель компании РУСАЛ Олег Дерипаска. В их числе площадь Революции, сквер им. В.И. Сурикова и Исторический квартал. О планах по реконструкции парка за счет средств компании РУСАЛ объявил в 2019 году, а в 2020 компания провела международный конкурс на разработку концепции. Конкурс вызвал большой интерес в профессиональном сообществе архитекторов. На суд экспертного жюри поступило 43 заявки от проектных команд 37 городов мира, в том числе из Европы, Австралии, Америки, Индии, Китая, Японии. На финальном заседании в декабре 2020 года экспертное жюри присудило первое место российско-британскому консорциуму МАП и британского архитектурного бюро LDA. После победы в конкурсе авторы концепции продолжили работу над материалами проекта в соответствии с предложениями жюри и действующими ограничениями для объектов культурного наследия, к числу которых относится Центральный парк. Сейчас продолжается разработка проектно-сметная документация по преображению парка.