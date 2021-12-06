Синяя птица летит в Красноярск

«Для нового спектакля режиссером-постановщиком Вячеславом Цюпой была создана своя авторская версия пьесы и стихотворных текстов песен. Это история, в которой оживают предметы и начинают по человечки говорить кошка и собака. Мы видим в каких они отношениях. Как переживают наше к ним отношение. И как важно жить в мире и согласии в своём доме, семье, среди своих домашних питомцев, как важно любить и хранить все, что нас окружает. Как важно быть добрее, терпимее, великодушнее! Тогда и птица счастья никогда не улетит из такого дома и семьи» - отмечает руководитель детской оперной студии Наталия Цюпа.

В основе известная пьеса бельгийца Мориса Метерлинка. Главные герои Тильтиль и Митиль проходят долгий путь. Их сопровождают Кошка, Собака, Сахар, Молоко и Хлеб — все существа и предметы обладают душой и характером. В своих трудных поисках юным героям и их друзьям приходится побывать в Стране Воспоминаний, во Дворце Ночи, в Заколдованном Лесу, в Стране Мертвых, в Садах Блаженств, в Царстве Будущего. Дети преодолеют все трудности и поймут: близкие, которых нет с нами, живут в памяти, а все страхи можно преодолеть, если по-другому на них взглянуть.

Художник спектакля - Светлана Архипова, Смоленск. Самый романтичный персонаж - 12 синих птиц, которые, как дуновение счастья пролетят через весь спектакль. Волшебные синие крылья с размахом более 3 метров разработаны художницей и выполнены руками бутафоров театра. Художник по свету - Антон Стихин, Москва. Планируется 3D визуализация и прямой, и обратной проекции. Пластическое решение спектакля взяла на себя Маргарита Зима. В постановке задействовано более 80 детей оперной студии.

Музыка к «Синей птице» написана известным красноярским композитором Евгенией Терехиной. Она автор музыкального оформления для многих постановок ТЮЗа, для театра имени Пушкина и краевого театра кукол. В Москве мелодии Евгении звучат в Театре на Таганке, а в этом сезоне она будет писать музыку к премьере Вахтанговского театра «Осенняя соната». Это первый опыт сотрудничества Евгении с Красноярским Оперным театром.

«Мы спросили Евгению, не напишет ли она нам музыку к новому спектаклю. На что она ответила, что уже есть готовый материал, но он написан для профессиональной взрослой труппы театра музыкальной комедии в Барнауле (спектакль там был сделан в 2017 году). Мы все послушали, даже получили разрешение на авторские изменения сюжета, текстов песен и некоторых мелодических и ритмических моментов музыки, не меняя аранжировки. Надо сказать, что весь текст пьесы Вячеслав Олегович Цюпа написал заново, все тексты песен и их местонахождение в спектакле изменились кардинально. А вот мелодические ходы, и авторские находки Евгении мы менять не стали. Совсем немного коррекции - изменение тональностей в минусовках под тесситуру детских голосов. Музыка прекрасная, детям очень нравится. Очень хочется, чтобы зрители, посмотрев спектакль, немного изменились и задумались о том в каком прекрасном мире мы живем. Надо только повнимательнее быть к себе и своим поступкам» – говорит Наталия Цюпа.

Что такое Синяя птица? Как отмечает композитор Евгения Терехина, это не обязательно некий объект: «Это, возможно, символ надежды, обретения чего-то светлого и доброго – собственно, самой жизни. Когда в душе у нас появляется такая Синяя птица, мы словно оживаем, обретаем какую-то надежду на лучшее. Если перевести эти аллегории на язык материалистичного мира – наверное, с появлением в нашей жизни Синей птицы мы становимся более внимательными к близким людям, к окружающему миру».

Премьерные показы «Синей птицы» пройдут в театре 12, 18 и 30 декабря, а также в новогодние каникулы – 4, 5 и 6 января.