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Красноярского военнослужащего крупно оштрафовали за избиение подчиненных противогазами

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Красноярск
16:15 6 Декабря 2021
красноярск, суд, армия
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В январе 2021 года сержант одной из военных частей Красноярского края избил двух рядовых из-за неправильного исполнения специальных команд. Военные находились на боевой позиции в одном из городов региона.

«Во время исполнения возложенных на него обязанностей по военной службе сержант Г. за ненадлежащее выполнение специальных команд рядовыми К., А. и Ш. в разное время нанёс каждому из них по несколько ударов фильтрующими коробками противогазов, а также руками», – говорится в сообщении.

Гарнизонный суд края признал его виновным в совершении преступлений по статье 286 УК РФ и приговорил к штрафу в размере 60000 рублей. Суд учёл, что сержант раскаялся в содеянном, имеет двух малолетних детей и награждён государственной наградой - орденом Мужества.

«В целях профилактики совершения подобных преступлений уголовное дело было рассмотрено в присутствии личного состава воинской части. Приговор в законную силу не вступил».

Фото: Красноярский районный суд 

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