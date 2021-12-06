В Самом Музыкальном представили историю про мечтательного Зайку

В Красноярском музыкальном театре состоялась первая зимняя премьера. Юным зрителям представили новый спектакль проекта «В гостях у сказки» – музыкальную сказку-игру «Зайкина избушка» композитора Михаила Дубовцева в постановке главного хормейстера театра Ларисы Сивых.

Спектакль полностью игровой. Артисты неустанно взаимодействуют с залом: играют в снежки, рассуждают, какие грибы съедобные, а какие – нет, выполняют физические упражнения и даже помогают построить Зайке домик.

Проект реализуется при поддержке детского центра «Совёнок».

— Мне кажется, эта сказка порадует детей самого разного возраста. Интересным моментом постановки станет игровое общение с неодушевленными предметами. Думаю, мальчики и девочки его поймут, потому что это их воображаемый мир. Поймут ли взрослые? Не знаю, но надеюсь, что дети им объяснят, – рассказывает Лариса Сивых.

Следующие показы спектакля состоятся 11, 12, 28, 29 и 30 декабря. Билеты в кассе и на сайте театра. Справки по телефону: 221-52-42.

Фото: Красноярский музыкальный театр