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В Самом Музыкальном представили историю про мечтательного Зайку

Главная Общество
Красноярск
15:28 6 Декабря 2021
общество, красноярск, театр, дети
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В Красноярском музыкальном театре состоялась первая зимняя премьера. Юным зрителям представили новый спектакль проекта «В гостях у сказки» – музыкальную сказку-игру «Зайкина избушка» композитора Михаила Дубовцева в постановке главного хормейстера театра Ларисы Сивых.

Спектакль полностью игровой. Артисты неустанно взаимодействуют с залом: играют в снежки, рассуждают, какие грибы съедобные, а какие – нет, выполняют физические упражнения и даже помогают построить Зайке домик.

Проект реализуется при поддержке детского центра «Совёнок».

— Мне кажется, эта сказка порадует детей самого разного возраста. Интересным моментом постановки станет игровое общение с неодушевленными предметами. Думаю, мальчики и девочки его поймут, потому что это их воображаемый мир. Поймут ли взрослые? Не знаю, но надеюсь, что дети им объяснят, – рассказывает Лариса Сивых.

Следующие показы спектакля состоятся 11, 12, 28, 29 и 30 декабря. Билеты в кассе и на сайте театра. Справки по телефону: 221-52-42.

Фото: Красноярский музыкальный театр

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