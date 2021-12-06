Самой красивой замужней девушкой Красноярска стала 23-летняя модель

5 декабря в Красноярске выбрали самую красивую замужнюю жительницу города. «Королевой Красноярска-2021» стала 23-летняя Екатерина Алдонина. Девушка работает моделью и визажистом и переехала в город недавно.

Всем участницам нужно было приготовить творческий номер. Екатерина представила дефиле в русском народном стиле.

«Это было неожиданно. До сих пор не верится, что это происходит со мной! Самым для меня стал творческий номер. Я очень переживала, все шло не по плану, была полная импровизация. Не ожидала, что победа достанется мне», – рассказала Екатерина корреспонденту «7 канал Красноярск».

Это не первая победа девушки: в 2017 году она получила титул «Королева Хакасии» и останавливаться на достигнутом не собирается. В апреле 2022 года она примет участие в конкурсе «Фотомодель мира».

Фото: instagram.com/eka_aldonina/