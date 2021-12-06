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СФУ станет площадкой «Медиаполигона»

Главная Общество
Красноярск
14:34 6 Декабря 2021
красноярск, сфу, площадка, общество, проект
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6–10 декабря 2021 года СФУ станет площадкой масштабного образовательного проекта для создателей контента «Медиаполигона». Мероприятие пройдёт как в офлайне — в Москве, Красноярске и Белгороде, так и в онлайне.

Проект состоит из образовательной программы — лекций, мастер-классов, коммуникационной игры — и практической работы. Также в режиме реального времени участники будут создавать контент — текст, видеоролик или подкаст. Эти материалы образуют онлайн-трансляцию на тему итогов уходящего года. Героями станут жители России.

7 декабря в Красноярске офлайн пройдут лекции известнейших в медиапространстве спикеров, пресс-подход для СМИ и коммуникативная игра для зарегистрировавшихся участников.

11:30–13:00 - Константин Мильчин, шеф-редактор Storytel, литературный критик и журналист. На проекте он проведет лекцию «2021 год как сюжет сериала». Расскажет о форматах и истории сериалов, разберет аудиосериалы, объяснит, как художественные тексты используют документалистику. Также Константин — один из организаторов «Медиаполигона», на пресс-подходе он сможет ответить на любые вопросы о проекте.

13:30–15:00 - Иван Лыкасов, креативный продюсер маркетинга RUTUBE. На проекте поговорит о продвижении авторского контента, новых возможностях на площадке RUTUBE. Затронет тему питчинга, маркетинга, оформления презентации — от синопсиса до представления команды. А также расскажет, как заинтересовать продюсеров и получить финансирование.

15:00 пресс-подход

15:30–17:00 - Вадим Горяинов, продюсер таких фильмов, как «Стиляги», «Географ глобус пропил», «Поддубный», заместитель директора Института кино ВШЭ. На проекте выступит на тему «Что самое главное в кино и сериале?» Поднимет вопросы основных законов драматургии, создания успешных историй, роли продюсера в кино.

17:30–19:00 - Медиалаборатория (коммуникативная игра).

Место: Конгресс-холл СФУ (пр. Свободный 82, ст. 9)

Аккредитация: пресс-секретарь «Медиаполигона» Марина Климович: 89829125917

«Медиаполигон» — образовательный проект для создателей контента, который проходил с 2011 по 2019 года в Новосибирске, Казани, Екатеринбурге, Уфе, Минске, Ростове-на-Дону, Тюмени, Перми, Челябинске, Самаре, Ереване и 8 городах на Дальнем Востоке. За все время в нем приняли участие более 3 000 человек, которые опубликовали более 10 000 материалов.

Ключевой персонаж каждой истории — житель России. Для регистрации участники должны были уже выбрать героя и приложить небольшое резюме о нем. В ходе образовательной программы участники вместе со спикерами разбирают образ и находят подход описания. Кроме того, после каждого дня выдается домашнее задание, нацеленное на улучшение итогового материала.

После того, как контент-мейкер отпишет/отснимет историю 10 декабря, он направит ее на ленту проекта. Затем в штабе трансляции опытные журналисты отредактируют присланные материалы, после чего публикация участника будет доступна пользователям. Для создания материалов за основу взят сериальный метод.

Лучший участник получит контракт на 100 000 рублей с сетевым журналом «Репортер». А также возможность пройти стажировку в журналах «Репортер» и «Холод».

Спикеры проекта – ключевые игроки российского медиапространства.

— Давид Кочаров, генеральный продюсер RUTUBE

— Максим Иксанов, главный редактор интернет-издания Mash

— Алексей Венедиктов, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы»

— Ольга Житпелева, редактор студии подкастов «Техника речи»

— Александр Литвинов, основатель и директор медиасообщества «Планерка»

— Вадим Горяинов, продюсер таких фильмов, как «Стиляги», «Географ глобус пропил», «Поддубный», заместитель директора Института кино ВШЭ

— Александр Акопов, продюсер, президент фонда «Академия российского телевидения»

— Виталий Лейбин, главный редактор сетевого издания «Репортер» (экс-журнала «Русский репортер»), главный редактор научно-популярного журнала «Кот Шредингера»

— Константин Мильчин, главный редактор Storytel, литературный критик

— Григорий Тарасевич, шеф-редактор научно-популярного журнала «Кот Шредингера»

На лекциях они и расскажут о медиатрендах и анонсируют появление русского тик-тока.

Стратегические партнеры проекта — холдинг «Газпром-медиа», факультет коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ, видеохостинг RUTUBE. Организаторы проекта — АНО «Сеть» и команда сетевого издания «Репортер».

Фото: news.sfu-kras.ru

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