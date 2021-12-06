Ещё в трёх населённых пунктах Красноярского края появилась мобильная связь и интернет

По краевой госпрограмме «Развитие информационного общества» в этом году ещё в трёх отдалённых и труднодоступных посёлках Красноярского края появились сотовая связь и мобильный интернет. Базовые станции построили в Большом Телеке (Идринский район), Фаначете (Тасеевский район) и Тугаче (Саянский район). Мобильную связь 4G/LTE и скоростной интернет получили свыше 1 400 жителей, сообщается на сайте правительства Красноярского края.
Базовые станции подключены по оптическим линиям. Это гарантирует устойчивость мобильной связи и высокую скорость передачи данных через интернет.
Сотовую связь в этом году получат 12 поселений Красноярского края. Базовые станции уже запущены в селе Новогородка Иланского района, в таймырском пос. Новорыбная и эвенкийском пос. Суринда. В остальных поселениях услуги связи появятся до конца года.
— С 2017 года малочисленные и труднодоступные поселения обеспечиваются услугами сотовой связи и мобильным интернетом. За этот период сотовая связь появилась в более чем 100 населённых пунктах, в 70 из них – с мобильным интернетом. С этого года работу проводит и федеральный центр. За счёт федеральных и региональных средств до конца года 39 сёл и деревень, где проживают 14 тысяч человек, получат услуги связи, - сказал Николай Распопин, министр цифрового развития края.
— Благодаря региональной программе в этом году «Ростелеком» строит семь базовых станций. Три из них уже сданы в эксплуатацию. До конца года объекты связи появятся в поселениях Кытат, Петропавловка, Мостовское и Красные ключи. Большая работа идёт и по федеральному проекту устранения цифрового неравенства – УЦН 2.0. Компания выполняет обязательства по строительству еще 27 базовых станций в отдалённых поселениях, где не было качественной мобильной связи, - рассказал Евгений Петров, директор Красноярского филиала ПАО «Ростелеком».