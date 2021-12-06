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Учёные провели анализ рыбы из норильских водоёмов

Главная Общество
Красноярск
14:07 6 Декабря 2021
общество, экология, рыба, север, ученые
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На Международном форуме "Арктика: настоящее и будущее", который проходил 2-4 декабря в Санкт-Петербурге, озвучены первые итоги исследования рыбы из водоемов Норильска, в разной степени пострадавших от разлива дизельного топлива в 2020 году.

Сбор рыбы и дальнейший биологический анализ проводили сразу две экспедиции: Большая норильская экспедиция в составе ученых СО РАН и экспедиция «Полярного фонда» Артура Чилингарова. В результате ученые обеих исследовательских групп пришли к выводу об отсутствии у рыбы изменений, которые могли бы быть вызваны попаданием топлива в среду обитания.

Так, по словам директора научно-исследовательского центра "Экология" СО РАН, руководителя полевого этапа Большой норильской экспедиции Николая Юркевича, всего из озера Пясино, реки Амбарная, реки Пясина и озера Мелкое было отловлено несколько десятков рыб, относящихся к девяти разным видам: сиг, чир, муксун, нельма, налим, щука и др. Визуальный анализ и предварительные химические исследования аномалий не выявили, анализ продолжается.

«Ихтиологические исследования проводились совместно с представителями коренных малочисленных народов Севера. Знаем, что все они благополучно сами эту рыбу ловят и питаются", - добавил Николай Юркевич.

«Полярный фонд», в свою очередь, провел на данный момент исследования 108-и проб рыбы. Превышений ПДК токсичных элементов, патогенных сальмонелл, описторхиев и анизакисов обнаружено не было, говорится в презентации исследователей.

Добавим, Большая норильская экспедиция впервые была организована в 2020 году по инициативе компании «Норникель». Это была первая за много лет массовая поездка ученых СО РАН на север Красноярского края. Участие приняли представители институтов Норильска, Якутска, Иркутска, Красноярска, Новосибирска, Томска, Барнаула. В 2021 году состоялась вторая экспедиция, в результате которой ученые собирали пробы поверхностных вод, почв и донных отложений, растительности и животных, многолетнемерзлых грунтов. Сейчас проводится лабораторное изучение собранного материала.

Другое масштабное исследование, организованное «Полярным фондом», стартовало в марте этого года. 72 ученых из 10 научных институтов отправились на Таймыр для комплексного изучения фауны в бассейне реки Пясины. Одной из задач стала оценка состояния экосистемы и отслеживание её динамики. Несмотря на то, что частично экспедиции схожи, ученые действовали независимо друг от друга. После завршения лабораторных исследований они планируют обобщить и сравнить полученные данные.

Фото: forumarctic.com

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