Красноярцев просят встретить праздники дома, из-за скачка заболеваемости коронавирусом

Жителей Красноярского края просят отказаться от новогодних застолий в ресторанах из-за роста заболевших коронавирусом. Резкий скачок заболеваемости зарегистрировали с 29 ноября по 5 декабря, сообщает глава Роспотребнадзора края Дмитрий Горяев.

«Если сравнивать 2 последние недели с предыдущими, то количество заболевших среди людей старше 65 лет оказалось больше на 44,8%, в возрастной группе 50-64 года – на 20,2%, школьников от 7 до 14 лет – на 17,0%, 30-49 лет – на 11,0%. Учитывая высокую заболеваемость, призывают всех жителей края воздержаться от участия в новогодних праздничных корпоративных, культурно-массовых, зрелищных мероприятиях. – говорится в сообщении, — Также желательно свести контакты с другими людьми к минимуму и провести праздники в семейном кругу».

Напомним, что 5 декабря от коронавируса погибли 32 человека. Всего же с начала пандемии – 7 658. Подтверждённых диагнозов – 756. С начала пандемии – 156 325. Темп прироста заболеваемости – 0,5 %.

Фото: © Павел Бедняков / РИА Новости