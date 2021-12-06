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Мобильная поликлиника краевой больницы побывает в Нижнеингашском, Богучанском и Мотыгинском районах

Главная Общество
Красноярск
13:40 6 Декабря 2021
общество, в красноярском крае, здравоохранение, помощь
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В декабре бригада медиков передвижного консультативно-диагностического центра «Мобильная поликлиника» будет работать в Нижнеингашском, Богучанском и Мотыгинском, сообщается на сайте министерства здравоохранения Красноярского края.

Врачи мобильной поликлиники проведут прием: 

  • 6–10 декабря – в Нижнеингашском районе;
  • 13–17 декабря – в Богучанском районе;
  • 20–24 декабря – в Мотыгинском районе. 

​Бригада медиков состоит из неврологов, кардиологов, эндокринологов, гериатров, специалистов УЗИ и функциональной диагностики.

Напомним, в ноябре врачи выезжали к жителям Новосёловского, Сухобузимского и Большемуртинского районов. На приеме побывали 1 704 человека. Обследования проводились по таким диагностическим методам как маммография, флюорография, эхогардиография, исследования сосудов, УЗИ.

В Новосёловском районе за пять дней врач-кардиолог осмотрел 100 пациентов, в том числе с редкими заболеваниями сердца. Впервые у семи пациентов был выявлен постинфарктный кардиосклероз неизвестной давности, у пяти пациентов фибрилляции предсердий и два аортальных стеноза. Пациенты с серьёзными патологиями сердечно-сосудистой системы приглашены в краевую клиническую больницу для проведения высокотехнологичных методов диагностики и лечения.

В Сухобузимском и Большемуртинском районах кардиолог проконсультировал 180 пациентов. 25 из них направлены в краевую больницу для углублённой диагностики и лечения. 87 пациентов в Сухобузимском районе побывали на приёме эндокринолога, 80 человек получили консультацию невролога, 104 побывали на приёме врача ультразвуковой диагностики. 104 жителям выполнены спирографические исследования после коронавируса.

Первичная медико-санитарная помощь важна для выявления на ранней стадии опасных патологий сердечно-сосудистой, эндокринной систем и онкологических заболеваний.

Фото: kraszdrav.ru

 

 
 

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