В Красноярске за день насмерть сбили двух пешеходов

В субботу в Красноярске произошло пять наездов на пешеходов, двое из которых скончались.

На ул. Судостроительной 80-летняя женщина переходила дорогу в неположенном месте, при этом в 80 метрах находился регулируемый переход. В результате наезда водителя на Subaru женщина скончалась, сообщается на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю. На ул. Ширинская водитель машины LADA наехал на 61-летнего мужчину. Пенсионер пересекал дорогу в неположенном месте, не убедившись в безопасности. Пешеход тоже погиб.

Кроме этого, по вине пешеходов произошли ещё три ДТП: на ул. 9 Мая, Аэровокзальная и Матросова. Пешеходы травмированы. В двух случаях пешие участники переходили дорогу в неположенном месте, один из пешеходов переходил проезжую часть на «красный».

Все дорожно-транспортные происшествия случились вечером. Пешеходы были в тёмной одежде без световозвращающих элементов.

Сотрудники ГИБДД напоминают, невнимательность на дороге опасна, а сэкономленное время, когда человек не дожидается «зелёного», либо сокращает путь, не дойдя до перехода, может стоить пешеходу жизни.

Фото: 24.мвд.рф