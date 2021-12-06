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В Красноярске за день насмерть сбили двух пешеходов

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Красноярск
13:05 6 Декабря 2021
красноярск, дтп, происшествия, общество, пешеходы, травма, смерть
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В субботу в Красноярске произошло пять наездов на пешеходов, двое из которых скончались.

На ул. Судостроительной 80-летняя женщина переходила дорогу в неположенном месте, при этом в 80 метрах находился регулируемый переход. В результате наезда водителя на Subaru женщина скончалась, сообщается на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю. На ул. Ширинская водитель машины LADA наехал на 61-летнего мужчину. Пенсионер пересекал дорогу в неположенном месте, не убедившись в безопасности. Пешеход тоже погиб. 

Кроме этого, по вине пешеходов произошли ещё три ДТП: на ул. 9 Мая, Аэровокзальная и Матросова. Пешеходы травмированы. В двух случаях пешие участники переходили дорогу в неположенном месте, один из пешеходов переходил проезжую часть на «красный». 

Все дорожно-транспортные происшествия случились вечером. Пешеходы были в тёмной одежде без световозвращающих элементов. 

Сотрудники ГИБДД напоминают, невнимательность на дороге опасна, а сэкономленное время, когда человек не дожидается «зелёного», либо сокращает путь, не дойдя до перехода, может стоить пешеходу жизни. 

Фото: 24.мвд.рф 

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