«Кванториум» побывал в шести территориях Красноярского края

С начала учебного года участниками мобильного детского технопарка стали более 1 100 ребят.
По нацпроекту «Образование» из федерального и регионального бюджетов на создание и работу мобильного «Кванториума» было потрачено более 30 млн рублей, сообщается на сайте правительства Красноярского края.
Старт был дан в Енисейском районе. Занятия для ребят из нескольких поселений прошли в школе села Озёрное. В течение двух недель команда наставников проводила для ребятишек бесплатные занятия по программированию, конструированию, промышленному дизайну, робототехнике, виртуальной и дополненной реальности.
Для школьников в мобильном «Кванториуме» представлено современное оборудование — лазерные граверы, дроны, 3D-принтеры и сканеры.
Также автомобиль посетил Назарово, Курагинский, Нижнеингашский, Иланский районы и Железногорск.
Дети продолжили заниматься дистанционно. Преподаватели сопровождают их онлайн, в следующий раз они приедут после новогодних каникул. По итогам учебного года в мае составят рейтинг лучших проектов, предложенных ребятами Красноярского края. Лучшие получат приглашение на специализированную смену в летний оздоровительный лагерь.
Во время зимних каникул 60 учащихся региона приняли участие в интенсивной школе Fabrica. Также летом команда мобильного детского технопарка провела тематическую смену на базе лагеря «Орбита» под Железногорском. Примерно 70 школьников из Минусинска, Ачинска, Железногорска и Курагино осваивали 3D-моделирование и робототехнику.
— Расстояния в нашем огромном регионе привносят свои сложности в работу, но то, как встречают наш мобильный технопарк районы, как вовлечены дети и педагоги в онлайн-форматы, положительная обратная связь, которую мы получаем, подчёркивают востребованность проекта и заставляют нас постоянно думать о его развитии, - рассказал Сергей Кениг, генеральный директор детского технопарка «Кванториум».