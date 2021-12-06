«Кванториум» побывал в шести территориях Красноярского края

С начала учебного года участниками мобильного детского технопарка стали более 1 100 ребят.

По нацпроекту «Образование» из федерального и регионального бюджетов на создание и работу мобильного «Кванториума» было потрачено более 30 млн рублей, сообщается на сайте правительства Красноярского края.

Старт был дан в Енисейском районе. Занятия для ребят из нескольких поселений прошли в школе села Озёрное. В течение двух недель команда наставников проводила для ребятишек бесплатные занятия по программированию, конструированию, промышленному дизайну, робототехнике, виртуальной и дополненной реальности.

Для школьников в мобильном «Кванториуме» представлено современное оборудование — лазерные граверы, дроны, 3D-принтеры и сканеры.

Также автомобиль посетил Назарово, Курагинский, Нижнеингашский, Иланский районы и Железногорск.

Дети продолжили заниматься дистанционно. Преподаватели сопровождают их онлайн, в следующий раз они приедут после новогодних каникул. По итогам учебного года в мае составят рейтинг лучших проектов, предложенных ребятами Красноярского края. Лучшие получат приглашение на специализированную смену в летний оздоровительный лагерь.

Во время зимних каникул 60 учащихся региона приняли участие в интенсивной школе Fabrica. Также летом команда мобильного детского технопарка провела тематическую смену на базе лагеря «Орбита» под Железногорском. Примерно 70 школьников из Минусинска, Ачинска, Железногорска и Курагино осваивали 3D-моделирование и робототехнику.