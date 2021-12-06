Минстрой РФ: в 2022 году россиян начнут штрафовать за самостоятельно остеклённые балконы

С 1 марта 2022 года россиян будут штрафовать за самостоятельное остекление или обшивку балконов, говорится в приказе Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

По новым правилам подобные изменения нельзя проводить в квартирах, которые используются по договору социального или специализированного найма, а также по специализированного договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования. Кроме того, наниматели должны сообщать наймодателю о неисправностях помещения, сантехники или иного оборудования в нём.

Владельцам собственных квартир нужно получить разрешение на перепланировку балкона. Для этого нужно обратиться в архитектурную инспекцию.

Если балкон уже есть, то к обращению нужно приложить специальный документ с указанием размера, цвета, веса и используемых материалов, а также справкой от управляющей компании, в которой подтверждается соответствие остекления общей архитектурной концепции.

Однако, как пояснил председатель Жилищного союза Москвы, член комитета по ЖКХ Торгово-промышленной палаты Константин Крохин в беседе с изданием «Вечерняя Москва», квартиры, где балкон был застеклён до вступления в силу приказа, штрафы обойдут стороной, так как закон нет обратной силы.

Фото: © Cian / РИА Новости