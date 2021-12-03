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Таймыру выделили 620 млн рублей на покупку угля

Главная Общество
Красноярск
20:30 3 Декабря 2021
в красноярском крае, таймыр, уголь
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Таймырский район Красноярского края получил деньги для закупки угля. Почти 620 млн. рублей выделили из краевого бюджета, чтобы жители, относящиеся к льготным категориям, встретили зиму в тёплых домах. Главное условие – иметь печное отопление. Без топлива не останутся и представители малочисленных народов Севера, ведущие традиционный образ жизни.

Социальная норма угля составляет не более 10 тонн на одно дворовое хозяйство и не более 3,24 тонны на семью оленеводов. Для получения угля нужно обратиться с заявлением в органы местного самоуправления или ближайший к дому МФЦ.

Этой зимой проблем с твёрдым и жидким топливом на севере края не будет – поставки полностью выполнены в рамках северного завоза. На остальных территориях проблем с поставками угля также нет: угольные разрезы в Бородине, Шарыповском муниципальном округе, Назаровском, Балахтинском, Ирбейском, Партизанском и других районах в полном объёме обеспечивают как крупные объекты, так и частные дома. Топливо можно купить прямо в местах производства,  непосредственно на разрезах – это позволяет приобретать его по отпускным ценам, без логистических и иных наценок.

Фото: © РИА Новости / Евгений Епанчинцев

 
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