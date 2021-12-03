В Железногорске электромонтёра убили осы

Трудинспекция Красноярского края закончила расследование дела о смерти электромонтёра из железногорской компании «Горэлектросети».

Летом мужчина ремонтировал кабельные линии. Он поднялся на вершину столба электроосвещения, открыл металлическую крышку, закрывавшую верх опоры и стал жертвой атаки ос: насекомые устроили внутри улей.

Коллеги, работавшие с мужчиной, спустили его вниз, но он уже потерял сознание. Врачи скорой приехали через 20 минут и констатировали смерть. Экспертиза показала, что мужчина умер от анафилактического шока, вызванного укусами.

Трудинспекция признала это несчастным случаем и обязала работодателя выдать сотрудникам средства защиты от насекомых, и дополнить дополнить инструкцию по охране труда пунктами:

как действовать в случае нападения летающих жалящих насекомых;

как оказать пострадавшему от укусов и жал доврачебную помощь.

Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын