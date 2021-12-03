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«Думал дерево, а оказался человек»: красноярская полиция показала видео допроса водителя, сбившего мальчика-кадета

Главная Общество
Красноярск
18:40 3 Декабря 2021
красноярск, дтп, подросток
Фотография © пресс-служба ГУ МВД по региону
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Красноярская полиция опубликовала видео допроса водителя, сбившего мальчика-кадета на улице Малиновского. По словам мужчины, он принял подростка за дерево:

«Я, кажется, сбил кого-то. Думал дерево, а оказалось человек», – оправдывается водитель, но полицейские ему не верят.

По их данным, мужчина заезжал в гаражный массив с включёнными фарами, а выезжал уже с выключенными. Судя по времени, которое он там находился, мужчина осматривал место удара.

«Я посмотрел, что с машиной и никого не увидел», - продолжил задержанный.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 264 УК РФ. Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения. Кроме этого, назначено проведение автотехнической и судебно-медицинской экспертизы.

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