3 декабря
Красноярск
73.74
 
€ 83.24
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Европу свяжут с Китаем через Красноярск

Главная Общество
Красноярск
17:45 3 Декабря 2021
красноярск, транспорт, китай, европа
версия для печати Ico_print

Красноярск станет важной перевалочной точкой в транспортном коридоре «Европа — Западный Китай». Как рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин на Евразийском конгрессе, проект реализуют до 2035 года, а объём вложенных в строительство средств превысит 7 трлн рублей.

«Сейчас мы отрабатываем различные механизмы финансирования. Уже есть положительное решение о привлечении денег через Фонд национального благосостояния. Обсуждаем этот вопрос с Евразийским банком. Надеемся привлечь китайские банки и заинтересовывать других инвесторов для строительства транспортной инфраструктуры», — отметил Марат Хуснуллин.

Помимо краевой столицы, коридор пройдет через Новосибирск, Читу и ряд других городов Сибири.

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: «Думал дерево, а оказался человек»: красноярская полиция показала видео допроса водителя, сбившего мальчика-кадета

«Думал дерево, а оказался человек»: красноярская полиция показала видео допроса водителя, сбившего мальчика-кадета

3 Декабря 2021 г.
Следователи возбудили уголовное дело по статье 264 УК РФ
Новости Красноярска: Генеральный директор «VK» Борис Добродеев покидает свой пост

Генеральный директор «VK» Борис Добродеев покидает свой пост

3 Декабря 2021 г.
Об уходе сообщили в пресс-службе компании
Новости Красноярска: ООН приняла En+ Group в инициативу ООН “UN Energy Compact”

ООН приняла En+ Group в инициативу ООН “UN Energy Compact”

3 Декабря 2021 г.
Это первая российская компания в проекте
Новости Красноярска: В Красноярском крае от коронавируса за сутки умерли 36 человек

В Красноярском крае от коронавируса за сутки умерли 36 человек

3 Декабря 2021 г.
Сняты с медицинского учёта 4 403 жителей региона
Новости Красноярска: Александр Усc поздравил ветерана Великой Отечественной войны с 80-й годовщиной битвы под Москвой

Александр Усc поздравил ветерана Великой Отечественной войны с 80-й годовщиной битвы под Москвой

3 Декабря 2021 г.
В феврале ветеран отпраздновал свой 100-летний юбилей
Новости Красноярска: В Красноярском крае проект территориальной схемы обращения с отходами выставлен на общественные обсуждения

В Красноярском крае проект территориальной схемы обращения с отходами выставлен на общественные обсуждения

3 Декабря 2021 г.
Общественное обсуждение продлится до 30 декабря
Новости компаний
02/12
Что значит — обновить котел на ТЭЦ? Считаем в тоннах, людях и годах
02/12
Cбер принял участие в праздновании юбилея экономического факультета СФУ
02/12
Рефинансирование от банка «Тинькофф» — замена дорогого кредита дешёвым
25/11
В Красноярске началась большая реконструкция левобережных очистных сооружений
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске прокуратура внесла представление главному врачу поликлиники после гибели мальчика в школе

В Красноярске прокуратура внесла представление главному врачу поликлиники после гибели мальчика в школе

1 Декабря 2021 г.
В момент случившегося медика не было в школе
Новости Красноярска: Району Алтайского края вернули казахстанский уголь

Району Алтайского края вернули казахстанский уголь

2 Декабря 2021 г.
Локтевский район испытывал дефицит топлива
Новости Красноярска: Строители Высокогорского моста возвели ещё две опоры

Строители Высокогорского моста возвели ещё две опоры

29 Ноября 2021 г.
Общая стоимость работ — около 6 млрд рублей
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru