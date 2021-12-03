Европу свяжут с Китаем через Красноярск

Красноярск станет важной перевалочной точкой в транспортном коридоре «Европа — Западный Китай». Как рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин на Евразийском конгрессе, проект реализуют до 2035 года, а объём вложенных в строительство средств превысит 7 трлн рублей.

«Сейчас мы отрабатываем различные механизмы финансирования. Уже есть положительное решение о привлечении денег через Фонд национального благосостояния. Обсуждаем этот вопрос с Евразийским банком. Надеемся привлечь китайские банки и заинтересовывать других инвесторов для строительства транспортной инфраструктуры», — отметил Марат Хуснуллин.

Помимо краевой столицы, коридор пройдет через Новосибирск, Читу и ряд других городов Сибири.

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС