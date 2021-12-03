ООН приняла En+ Group в инициативу ООН “UN Energy Compact”

Компания En+ Group, основанная Олегом Дерипаской, первой в России присоединилась к инициативе ООН ООН “UN Energy Compact”. Суть проекта проста – ускорение глобального перехода к чистой энергетике и обеспечения всеобщего доступа к ней. Инициатива на добровольной основе объединяет страны, бизнес-структуры, негосударственные организации по всему миру, подтвердившие свою приверженность реализации ЦУР-7 и прошедшие отбор конкурсного комитета ООН.

Экспертная комиссия отметила успехи En+ Group в программе «Новая энергия» и её участие в выпуске международных сертификатов возобновляемой энергии I-REC.

«Новая энергия» была запущена в 2007 году с целью увеличить выработку энергии из воды, пропускаемой через гидротурбины ГЭС, при этом не увеличивая объём воды. По планам, это должно снизить воздействие на окружающую среду и выбросы парниковых газов на 26,6 млн тонн по 2025 года.

En+ Group также участвует в выпуске сертификатов I-REC и в настоящее время оказывает услуги в этой области «под ключ». Выданные сертификаты соответствуют таким ключевым стандартам устойчивости, как GHGP, CDP и RE100. Компания уже выпустила более миллиона I-REC и прогнозирует, что годовой объем продаж может составить от 2,5 до 3,5 миллионов сертификатов.

«En+ Group гордится признанием компании в качестве лидера в области чистой энергетики. В рамках инициативы UN Energy Compact мы берем на себя определенные обязательства, а также подтверждаем свою решительность в принятии решений для глобального перехода к низкоуглеродной экономике. Мы надеемся, что своим примером мы можем вдохновить другие компании измениться и также вступить на путь защиты нашей планеты для будущих поколений», – отметил исполнительный председатель Совета директоров En+ Group Лорд Баркер.

Помимо En+ Group, от представителей бизнеса в инициативе принимают участие еще 28 компаний, в их числе Enel, Google, Iberdrola S.A., Schneider Electric.