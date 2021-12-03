В Красноярском крае от коронавируса за сутки умерли 36 человек

За сутки от коронавируса погибли 36 человек. Всего же с начала пандемии — 7 525.
Подтверждённых диагнозов на 3 декабря — 774. С начала пандемии — 154 858. Темп прироста заболеваемости — 0,5 %.
Всего вылечили 138 361 человек (+ 725 за сутки).
Под медицинским наблюдением находится 55 386 жителей Красноярского края (+ 4 169 за сутки), сняты с медицинского учёта 4 403 человека.
4 340 792 теста проведено на коронавирус с начала пандемии (+ 16 401 за последние сутки).
Напомним, на сегодняшний день 103 ребёнка находятся в стационаре с коронавирусом, 2 904 ребёнка получают лечение от заболевания в амбулаторных условиях, контактных - 23 тыс детей.
Фото: © РИА Новости / Илья Питалев