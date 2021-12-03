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В Красноярском крае от коронавируса за сутки умерли 36 человек

Главная Общество
Красноярск
16:24 3 Декабря 2021
общество, красноярск, в красноярском крае, заболевание
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За сутки от коронавируса погибли 36 человек. Всего же с начала пандемии — 7 525.

Подтверждённых диагнозов на 3 декабря — 774. С начала пандемии — 154 858. Темп прироста заболеваемости — 0,5 %.

Всего вылечили 138 361 человек (+ 725 за сутки).

Под медицинским наблюдением находится 55 386 жителей Красноярского края (+ 4 169 за сутки), сняты с медицинского учёта 4 403 человека.

4 340 792 теста проведено на коронавирус с начала пандемии (+ 16 401 за последние сутки).

Напомним, на сегодняшний день 103 ребёнка находятся в стационаре с коронавирусом, 2 904 ребёнка получают лечение от заболевания в амбулаторных условиях, контактных - 23 тыс детей. 

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

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