Александр Усc поздравил ветерана Великой Отечественной войны с 80-й годовщиной битвы под Москвой

Иван Шпагин ушёл на фронт в 20 лет. Он принимал участие в боевых действиях на Северо-Кавказском и 1-м Украинском фронтах, в битве под Москвой. С сентября 1942 года и до августа 1944-го командовал взводом. В феврале ветеран Великой Отечественной войны отпраздновал 100-летний юбилей.

Губернатор Красноярского края Александр Усc поздравил Ивана Шпагина с 80-й годовщиной начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских захватчиков в битве под Москвой, вручил ветерану нагрудный знак «80 лет битвы за Москву» и памятные подарки, сообщается на сайте правительства Красноярского края. Иван Шпагин в свою очередь пригласил главу региона за праздничный стол с пирогами и наливкой, которую он делает сам.

Ветеран говорит, что не боится принимать гостей, потому что вакцинирован от коронавируса и даже ревакцинирован.

— В свои 100 лет я удовольствием смотрю на молодёжь. Учатся, знакомятся, ходят на всевозможные мероприятия. А ведь большинство моих сослуживцев, как и я сам, в начале Великой Отечественной были такими же молодыми, полными сил, строили планы на будущее. Война разрушила все мечты. Некоторые даже влюбиться в первый раз не успели. Страшно вспоминать, – рассказал Иван Шпагин.

Фото: © Александр Черных