В Красноярском крае проект территориальной схемы обращения с отходами выставлен на общественные обсуждения

Ознакомиться с проектом территориальной схемы обращения с отходами можно на сайте Минэкологии Красноярского края.

Будет оптимизирована схема потоков мусора от источника их образования до объектов инфраструктуры.

Общественное обсуждение проекта продлится до 30 декабря. Замечания и предложения можно направлять по адресу: 660009, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ленина, 125 или по электронной почте lahonina@mpr.krskstate.ru.

— Актуализированная территориальная схема размещения отходов учитывает территориальные и климатические особенности. Согласно документу, к 2030 году объём образованных отходов в регионе будет сортироваться. Полезные фракции направят на переработку. Таким образом, мы планируем сократить отходы, размещаемые на полигонах, - рассказал Павел Борзых, министр экологии и рационального природопользования Красноярского края.

В Норильске и Назарово в планах построить экотехнопарки замкнутого цикла работы с отходами. По федеральному проекту «Комплексная система обращения с ТКО» национального проекта «Экология» в Красноярске, Канске, Назарово, Лесосибирске, Норильске будут возведены объекты по утилизации вторсырья. На полигонах, действующих вблизи Красноярска, Минусинска, Шарыпово, Бородино и Заозерного построят сортировочные линии. К 224 году в Емельяновском районе будет возведён мусоросортировочный комплекс мощностью 300 тыс тонн/год.

Фото: krk.sledcom.ru



