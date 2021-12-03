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Для Богучанской ГЭС установлен режим работы на декабрь

Главная Общество
Красноярск
14:39 3 Декабря 2021
вода, гэс, энергетика, электростанция, работа
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Енисейское бассейновое водное управление (Росводресурсы) в соответствии со складывающейся гидрологической обстановкой установило с 4 по 31 декабря 2021 года режим работы Богучанской ГЭС с расходами воды через агрегаты в диапазоне 3000-4000 м³/с. Решение ЕнБВУ принято в связи со стабилизацией гидрологической обстановки и начинающимся периодом ледостава.

В течение ноября средние расходы через агрегаты Богучанской ГЭС составили 3638 м³/с; для сравнения годом ранее, в ноябре 2020 года – 3116 м³/с. Благодаря более высоким расходам в ноябре 2021 года станция произвела для потребителей 1 млрд 649 млн кВт.ч, что на 16,2% больше, чем в ноябре 2020 года. Это третий результат за девять лет работы станции: в марте 2021 года станция выдала в сеть 1 млрд 798 млн кВт.ч, в декабре 2020 года – 1 млрд 672 млн кВт.ч.

По состоянию на 1 декабря уровень воды в Богучанском водохранилище на отметке 207,6 м, уровень воды в Ангаре – 138,68 м. Навигация на Ангаре для всех видов судов полностью прекращена с 1 декабря 2021 года.

Деятельность ГЭС находится под строгим контролем государства: режимы наполнения и сработки водохранилищ, пропуска паводков устанавливает и регулирует Министерство природных ресурсов в лице Федерального агентства водных ресурсов (Росводресурсы). Оно согласует режимы водоохранилищ с МЧС РФ, Минсельхозом, Россельхознадзором, Росморречфлотом, АО «Системный оператор Единой энергетической системы» с учетом интересов всех водопользователей.

Информация о гидрологической обстановке ГЭС, входящих в состав РусГидро представлена в виде ежедневно обновляемой инфографики по адресу: http://www.rushydro.ru/hydrology/informer/

О том, как производится регулирование работы водохранилищ на примере Волжско-Камского каскада, рассказывается в видеоролике, размещенном по адресу: http://www.rushydro.ru/press/polovode/video-vkk/

Фото: пресс-служба АО «Богучанская ГЭС»
По материалам пресс-службы АО «Богучанская ГЭС»

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