«Здесь был Ленин»: в Красноярске разбирают «Дом Красикова»

В Красноярске начали разбирать «Дом Красикова», в котором бывал Ленин.

Деревянное здание стоит на перекрёстке улиц Горького и Ленина. О том, что объект культурного наследия ждёт реконструкция, стало известно ещё год назад. По планам, площадь дома с подвалом должна увеличиться с 402,32 до 414,74 квадратных метров, восстановят тротуары, отмостки и декоративные фонари. Все малые архитектурные формы стилизуют под 19 век.

По данным с сайта госзакупок, работы на объекте ведёт ООО СК «Георг». Стоимость работ – 34,1 млн рублей.

Завершить работы планируют к лету 2027 года.

Дом-музей Красикова был куплен на деньги прихода Богородице-Рождественского кафедрального собора для протоиерея Василия Касьянова, но стал известен благодаря его внуку, революционеру Петру Красикову. Здесь часто бывал Владимир Ленин, пока ждал отправки в ссылку.

Фото: © Newslab