В Сафари-парке Геленджика отметили день рождения белых медвежат красноярского медведя

3 декабря нашим ненаглядным малышам белым медвежатам Ермаку и Арктике-Авроре исполняется 1 год. Сколько мы с ними пережили за это время - не описать словами, - поделились в аккаунте Instagram сотрудники Сафари-парка.

Напомним, в 2014 году белого медведя Седова — питомца красноярского парка флоры и фауны «Роев ручей» — отправили в зоопарк Геленджика для создания пары. Медвежата появились на свет в конце прошлого года. Медведица отказалась выкармливать малышей, поэтому заботу о них взяли на себя работники парка. В природе белые медведицы воспитывают своё потомство 2-2,5 года.

Вырастить таких богатырей с первого часа их жизни, познакомить их с миром вокруг, научить играть, общаться, плавать - было непростой задачей. А сколько ещё незабываемых моментов у нас впереди! - сообщают в зоопарке.

Фото: instagram.com/safari_park_gelendzhik/