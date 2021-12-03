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В ноябре хирурги красноярской БСМП удалили 26 опухолей с лиц и шей пациентов

Главная Общество
Красноярск
14:10 3 Декабря 2021
красноярск, врачи
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В ноябре челюстно-лицевые хирурги красноярского БСМП удалили 26 операций по удалению опухолей с лица и шеи. Врачи отмечают, что многие пациенты приходят за помощью, когда опухоли видны невооружённым глазом и нередко достигают гигантских размеров. Образования прорастают в магистральные сосуды (сонная артерия, яремная вена) или находятся рядом с лицевым нервом. Во всех случаях требуется операция.

Вместе с челюстно-лицевыми хирургами за операционным столом находятся профильные специалисты (сосудистые хирурги, рентгенхирурги) для того чтобы исключить опасные для жизни пациента ситуации.

«Один из таких примеров – участие рентгенхирургов в удалении гемангиомы языка. Сосуды питали опухоль и был риск кровотечения при её удалении. На первом этапе операции наши коллеги сделали доступ через бедренную артерию, доходят до питающего русла и ставят эмболы, чтобы всё прошло без кровотечения», – рассказал заведующий отделением ЧЛХ Максим Казанцев.

В год в БСМП при поддержке нацпроекта «Здравоохранение» проводят 200 подобных операций. 

Фото: краевой минздрав

Общество / НОВОСТИ
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