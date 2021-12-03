В Красноярске проведут масштабные проверки водителей на трезвость

В предстоящие выходные сотрудники ГИБДД проведут оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель» с перекрытием дороги.

Рейды начнутся уже сегодня вечером. В разных районах Красноярска будут организованы сплошные проверки водителей на состояние трезвости. Водители с признаками опьянения будут приглашены в патрульный автомобиль для прохождения освидетельствования.

В Госавтоинспекции напомнили, управление транспортом в нетрезвом виде – нарушение ПДД. За это предусмотрен штраф 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет. Информацию о водителях с признаками опьянения, можно сообщать по телефону «Синяя линия» 8 (391) 263-10-19.

Фото: 24.мвд.рф