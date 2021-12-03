В ноябре жители Красноярского края чаще всего жаловались на качество дорог, ЖКХ и общественный транспорт

За ноябрь Центр управления регионом обработал 655 обращений к властям в социальных сетях. 26 % заявок касалась темы дорог. Ачинцы и красноярцы рассказывали о плохой очистке дорог, дворов и тротуаров от снега. Кроме этого, жители Красноярска жаловались на использование реагентов.

На втором месте по количеству обращений - тема ЖКХ (20 %). Сообщения о плохом отоплении поступали из Ачинска, Лесосибирска и Назарово.

На общественный транспорт пришлось 19,54 % заявок. Пассажиры жаловались на плохое состояние транспорта. Рост количества этих жалоб объясняется новостями о возможном повышении стоимости проезда.

Напомним, о проблемах можно сообщать в социальных сетях. Стоит лишь оставить комментарий в любом городском сообществе. Сотрудники ЦУР передадут обращение ответственным ведомствам и обязательно проконтролируют ответ.