В Рыбинском районе открыли новую модельную библиотеку

В Рыбинском районе открылась библиотека нового типа. Она находится в здании 1984 года постройки и с тех пор только небольшие текущие ремонты.

Рабочее пространство поделили на несколько зон, где будет удобно как родителям с детьми, так и активной молодёжи, и любителям почитать в одиночестве.

Появились новые книги и рабочие места с доступом к электронным читальным залам НЭБ и Президентской библиотеки им. Б. Ельцина, а также современное оборудование – компьютеры, сенсорный киоск, видеопроекторы, интерактивная панель и стол для рисования песком.

«Появление модельной библиотеки в таких поселениях, как Рыбное, – это всегда значимое событие для нашего региона, где 80% библиотек находятся в сельской местности. Это хорошая тенденция, которая позволяет создать условия для образования и отдыха жителей края», – отметила заместитель министра культуры Красноярского края Анжелика Трофимова