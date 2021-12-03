В Рыбинском районе открыли новую модельную библиотеку

В Рыбинском районе открылась библиотека нового типа. Она находится в здании 1984 года постройки и с тех пор только небольшие текущие ремонты.
Рабочее пространство поделили на несколько зон, где будет удобно как родителям с детьми, так и активной молодёжи, и любителям почитать в одиночестве.
Появились новые книги и рабочие места с доступом к электронным читальным залам НЭБ и Президентской библиотеки им. Б. Ельцина, а также современное оборудование – компьютеры, сенсорный киоск, видеопроекторы, интерактивная панель и стол для рисования песком.
«Появление модельной библиотеки в таких поселениях, как Рыбное, – это всегда значимое событие для нашего региона, где 80% библиотек находятся в сельской местности. Это хорошая тенденция, которая позволяет создать условия для образования и отдыха жителей края», – отметила заместитель министра культуры Красноярского края Анжелика Трофимова
Всего в этом году по нацпроекту обновят 16 зданий сельских домов культуры. Капитальные ремонты идут в домах культуры Бузима, Дивногорска, Абанского, Балахтинского, Идринского, Иланского, Ирбейского, Казачинского, Канского, Кежемского, Курагинского, Минусинского, Тюхтетского, Уярского и Шушенского районов, ЗАТО п. Солнечный.