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Первоманской школе Красноярского края закончили ремонт школьного спортивного зала

Главная Общество
Красноярск
13:00 3 Декабря 2021
в красноярском крае, ремонт, школа
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В Первоманской школе закончили капитальный ремонт спортивного зала. Рабочие заменили крышу, окна, отопление и освещение. Стены и раздевалки также приобрели новый вид. Обновили и инвентарь – закупили баскетбольные щиты и шведские стенки. На эти цели из краевого и федерального бюджетов было выделено более 3,3 млн рублей в рамках нацпроекта «Образование».

«Для небольшого поселка или деревни именно школа стала важным культурным и социальным центром, где в спортзалах занимаются все местные жители. Поэтому для нас так важно создать современные и комфортные условия. А всем ребятам я хочу пожелать новых спортивных побед и достижений. Уверена, что в стенах этой школы будут воспитываться будущие чемпионы», – отметила министр образования края Светлана Маковская.

Благодаря нацпроекту в крае за последние шесть лет отремонтировали 105 спортивных залов в сельских школах.

«Я уверена, что наша новая спортивная площадка будет востребована, ведь на ней смогут заниматься не только ученики нашей школы, но и многие другие ребята, к примеру, дети из других деревень. Просто здорово, что благодаря нацпроекту решаются проблемы, в том числе и в  небольших сельских школах», – отметила директор Первоманской школы Наталья Леонова.

Сейчас завершается ремонт в Малоимышской школе. Открыть его планируют на следующей неделе.
 

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