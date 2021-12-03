Детские поликлиники Красноярска будут работать без выходных

Для увеличения доступности медицинской помощи детям министерством здравоохранения издан приказ о работе детских поликлиник в субботу и воскресенье.

Направлены рекомендации с акцентом на следующие форматы работы:

«День здорового ребёнка» определяет сама поликлиника;

при наличии ресурса поликлиники разделят потоки пациентов для вакцинации и оказания неотложной помощи по разным филиалам;

после карантина по контакту с больным COVID-19 теперь поликлиника сама передаёт в школу список детей, у которых закончился карантин;

обеспечивается выписка и закрытие листка нетрудоспособности родителям и законным представителям ребёнка в электронном виде.

Министерство здравоохранения поручило поликлиникам обеспечить работу колл-центров.

Кроме того, в санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» 28.09.2020 года внесены изменения. Допуск детей в образовательные учреждения с оформлением медицинской справки осуществляется только после перенесённой болезни.

Также в период подъёма заболеваемости будет увеличено количество бригад и машин скорой помощи. Для работы в информационных центрах поликлиник будут привлечены волонтёры-медики.

Фото: © Алексей Сухоруков / РИА Новости