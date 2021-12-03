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У агентства печати и массовых коммуникаций Красноярского края новый руководитель

Главная Общество
Красноярск
12:10 3 Декабря 2021
назначение, красноярск
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Ирина Брежнева возглавила агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края. Глава региона Александр Усс уже подписал соответствующее распоряжение.

Свою карьеру Брежнева начала в 2001 году в министерстве юстиции РФ по Эвенкийскому автономному округу в должности главного специалиста. С 2008 года она работала в правительстве Красноярского края. С 2014 года она была заместителем начальника Агентства печати и массовых коммуникаций Красноярского края.

Прежний руководитель агентства Алексей Додатко теперь возглавляет Заксобрание региона.

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