Около 3 тысяч детей в Красноярском крае болеют коронавирусной инфекцией

На сегодняшний день 103 ребёнка находятся в стационаре с коронавирусом, 2 904 ребёнка получают лечение от заболевания в амбулаторных условиях, контактных - 23 тыс детей, рассказали в министерстве здравоохранения Красноярского края. При этом количество заболевших ОРВИ и гриппом за 47 неделю наблюдения - 12 412 детей.

Напомним, в Красноярском крае 58 % беременных женщин переносят ковид в тяжёлой форме. Сейчас в госпиталях находятся 68 красноярок, ещё 35 находятся на амбулаторном лечении.

По сравнению с прошлым годом, когда от коронавирусной инфекции было пролечено 1 049 пациенток, в 2021 году на контроль медиков попали 1 220 женщин.

Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын