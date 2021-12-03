«Отыскать за полтора часа»: пропавшего в Курагино 14-летнего подростка нашли на берегу реки Туба

Полицейские из Курагино за полтора часа отыскала пропавшего ребёнка, сообщает пресс-служба МВД.

Накануне вечером, в полицию обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что ей 14-летний сын не вернулся домой. На телефонные звонки мальчик тоже не отвечал.

На поиски подростка выехали группы, сформированные из сотрудников уголовного розыска, подразделения по делам несовершеннолетних и участковые уполномоченные. Мальчика нашли за полтора часа.

Оказалось, что после ссоры с матерью, парень отправился к зданию недостроенного санатория, где провёл почти весь день. Позже он ушёл в сторону реки Туба, откуда отправил матери сообщение о том, что заблудился, но на звонки не отвечал.

Ранее семья на учете в ОВД не состояла, сотрудниками ПДН с подростком проведена профилактическая беседа.

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков