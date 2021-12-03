В Красноярске автоледи сбила 12-летнего мальчика на пешеходном переходе

Как сообщается на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю, около 09:20 в районе дома №40 Г по ул. Е. Стасовой женщина-водитель 1961 года рождения на автомобиле Mazda сбила 12-летнего подростка на нерегулируемом пешеходном переходе. Мальчик находится в больнице на обследовании.

Сотрудники полиции проводят проверку.

Напомним, 1 декабря на ул. Малиновского подростка без сознания на обочине дороги обнаружила его мать. Несовершеннолетнего госпитализировали с множественными травмами в результате наезда легкового автомобиля.

Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 264 УК РФ.

Фото: vk.com/kraschp