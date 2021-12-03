В салате красноярского ресторана «Максимилианс» обнаружены бактерии группы кишечной палочки

По жалобе потребителя сотрудники управления Роспотребнадзора проверили ИП Шинкарюк В.В., осуществляющего деятельность по организации общественного питания в ресторане «Максимилианс».

Были проведены лабораторные исследования, по результатам которых в салате из ресторана обнаружены бактерии группы кишечной палочки.

Установлены и другие нарушения санитарного законодательства, в частности, отсутствие маркировки на разделочном инвентаре, нерегулярная уборка помещений с применением дезсредств, несвоевременное прохождение профессиональной гигиенической подготовки и аттестации сотрудников кухни, профилактические мероприятия по дератизации проведены не полностью, обнаружены повреждения внутренней отделки помещения предприятия.

В.В. Шинкарюк привлечён к административной ответственности по ст. 6.6, 6.4, ч.2 ст. 14.43 КоАП. Индивидуальный предприниматель заплатил штраф 36 000 рублей.

Фото: © Павел Бедняков / РИА Новости